Kirche in Rheurdt : Mit Briefmarken den guten Zweck unterstützen

Von Bethel aus werden die Briefmarken an Sammler in aller Welt weiterverkauft. Foto: dpa/Marijan Murat

Rheurdt Die Evangelische Kirchengemeinde Hoerstgen sammelt auch in Rheurdt gebrauchte Biefmarken, vorzugsweise unabgelöst, und mit Marken frankierte Umschläge oder Postkarten für Bethel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die gesammelten Briefmarken gehen an den traditionsreichen Betrieb in Bethel bei Bielefeld, der von den Bodelschwinghschen Anstalten betrieben wird. 125 Menschen mit Behinderungen haben dort beim Ablösen und Sortieren der Marken für Sammlerinnen und Sammler in aller Welt ihren Arbeitsplatz. Die an Bethel gespendeten Briefmarken ermöglichen es, nicht nur sinnvolle Arbeits- und Beschäftigungsplätze für behinderte Menschen zu schaffen und zu erhalten – der Weiterverkauf an Sammler ist dabei auch eine besondere Bestätigung für die Arbeit, die von Menschen mit Behinderungen geleistet wird.

Jeden Werktag kommen rund 400 Briefe, Pakete und Päckchen mit Briefmarken in Bethel an. Auch wenn Briefe und Postkarten durch moderne Medien Konkurrenz bekommen haben, steigt die Zahl der gespendeten Postwertzeichen. So werden 29 Tonnen Briefmarken jedes Jahr in Bethel aufbereitet, sortiert und für den Wiederverkauf verpackt. Das entspricht umgerechnet 128 Millionen Briefmarken.

Bethel kann alle Briefmarken gut gebrauchen: deutsche und ausländische, gestempelte und ungestempelte Marken. Meist werden die bunten Postwertzeichen zu Hause oder im Büro aus der täglichen Post ausgeschnitten. Zu beachten ist, dass um jede Marke ein Rand von einem Zentimeter bleibt, damit die empfindliche Zähnung unverletzt bleibt. Auch Briefumschläge oder Karten mit Marken sind in der Briefmarkenstelle willkommen