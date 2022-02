Online-Veranstaltung in Rheurdt : Bürgermeister lädt zum digitalen Jahresempfang ein

Rheurdt Erneut musste der Neujahrsempfang wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Alternativ findet eine Online-Veranstaltung statt, hiefür werden noch musikalische Beiträge aus der Gemeinde gesucht.

Am Sonntag, 27. Februar, lädt Bürgermeister Dirk Ketelaers zum ersten digitalen Jahresempfang der Gemeinde Rheurdt ein. „Nachdem der Neujahrsempfang pandemiebedingt auch in diesem Jahr ausfallen musste, habe ich die Anregung aus der Politik gerne aufgenommen, eine digitale Variante zu veranstalten“, erläutert Ketelaers. Neben einer kleinen Ansprache des Gemeindeoberhaupts soll es im Rahmen dieser Online-Veranstaltung auch Interviews mit der Freiwilligen Feuerwehr, dem Gemeindesportverbund, der Vereinsgemeinschaft Rheurdt, der Interessengemeinschaft Schaephuysener Bürger und Vereine sowie des Rheurdter Werberings geben. „Ich würde mich sehr freuen, möglichst viele Rheurdter Bürgerinnen und Bürger an diesem Abend virtuell begrüßen zu dürfen. Vielleicht schaffen wir es ja, dass wir, anstelle von Karneval, an diesem Sonntag eine große Gemeinschaftsaktion im virtuellen Rahmen hinbekommen“, sagt Ketelaers und hofft auf rege Teilnahme. Der digitale Jahresempfang soll darüber hinaus musikalisch aufgelockert werden. Hierzu ist der Bürgermeister noch auf der Suche nach dem einen oder anderen musikalischen Beitrag aus der Gemeinde. „Wer uns also ein selbstproduziertes musikalisches Video zur Verfügung stellen möchte, kann dieses gerne bis zum 13. Februar per E-Mail an dirk.ketelaers@rheurdt.de schicken. Die besten Videos schaffen es dann in den Livestream“, so Ketelaers.