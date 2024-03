Dorfleben in Rheurdt Erstes Begegnungscafé in Schaephuysen

Ende Januar schloss Angela Hoyer den Edeka-Markt „Nah und Gut“ an der Tönisberger Straße in Schaephuysen. Kostenpflichtiger Inhalt Damit ging nicht nur die Möglichkeit verloren, sich mit Lebensmitteln zu versorgen, sondern auch eine Möglichkeit, andere Schaephuysener und Schaephuyserinnen zu treffen und sich über das Neueste im Golddorf auszutauschen. Vor diesem Hintergrund hatte die Wählerinitiative WIR Anfang März zu einer Bürgerversammlung in die Gaststätte Hauser eingeladen. Eine Idee, die bei dem Treffen entstand, war ein regelmäßig stattfindendes Begegnungscafé. Das findet am Mittwoch, den 20. März, um 15 Uhr, in der Gaststätte Hauser (Tönisberger Straße 3) erstmals statt.