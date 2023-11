Nachbarschaftsprojekt in Rheurdt Erster Weihnachtsbaum in der Baumsiedlung

Zum ersten Mal haben die Nachbarn der Baumsiedlung in diesem Jahr einen Weihnachtsbaum aufgestellt. Seit dem 24. November schmückt er nun den Platz vor der Sitzecke, die an der Eichenstraße in der Baumsiedlung liegt. Ein Anwohner hatte die Idee, einen Baum aufzustellen. Die Nachbarn nahmen dies sofort positiv auf. Bevor der Baum allerdings aufgestellt wurde, haben sich Kinder und Eltern getroffen, um aus Tannenzapfen, Zweigen und Teelichtern gemeinsam Weihnachtsschmuck zu basteln. Sie dekorierten damit den Weihnachtsbaum.