Premiere in Rheurdt war am 28. September Feierabendmarkt 2024 in Rheurdt noch ungewiss

„Wir waren am Mittwoch bereits beim Feierabendmarkt in Issum“, erzählten die beiden. „Am 15. Oktober sind wir beim Herbstfest in Nieukerk und am 2. Dezember beim Adventsmarkt in Aldekerk. Märkte sind gute Gelegenheiten, um ‚Lemini’ bekannt zu machen.“ Dies ist ein gemeinsames Projekt der Gemeinden Rheurdt, Wachtendonk, Issum, Kerken, Grefrath und Kempen. An den Tagen nach solchen Märkten würden sich Personen melden, die ihre Ideen für Projekte in der „Leader“-Region vorschlügen. Diese wiederum könnten dann beim Förderprogramm der Europäischen Union umgesetzt werden, unter anderem mit den Schwerpunkten Regionalität und Nachhaltigkeit.