Autohaus in Rheurdt Wie die erste Mitarbeitern vor 40 Jahren zum Autohaus Mölders kam

Gisela Hülsmans wurde 1967 in Sevelen geboren, wuchs in Rheurdt auf und besuchte die Christ-König-Grundschule am Schulweg, an dem sich heute eine Tageseinrichtung der Awo und die Kita Zwergenland befinden. Nach der Grundschule wechselte sie zur bischöflichen Mädchen-Realschule nach Geldern, die damals „Nonnenbunker“ genannt wurde, erzählt Hülsmanns. Nachdem sie die Mittlere Reife abgelegt hatte, begann sie die Ausbildung zur Bürokauffrau beim Autohaus Mölders. Seitdem arbeitet sie in der Reparaturannahme und ist Verkaufsassistentin.