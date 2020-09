Schule in Rheurdt : Ergonomische Möbel für die Martinusschule

Rheurdt Die alten Schulmöbel konnten an die Flüchtlingshilfe Mittelamerika e.V. vermittelt werden und werden Ende des Jahres verschifft. Die neuen Möbel konnten Mitteln der „Gute Schule 2020“ angeschafft werden.

(RP) In das neue Schuljahr konnten alle Klassen der Martinusschule mit neuen Stühlen und Tischen starten. Diese können ergonomisch auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder angepasst werden. Im Jahr 2019 kamen bereits die jetzigen zweiten Klassen in diesen Genuss. „Möglich wurde dies durch die Ausstattung der Martinusschule mit den Mitteln für ‚Gute Schule 2020’, die unsere Schule dieses Jahr letztmalig erhält“, berichtet Schulleiterin Monika Herrschaft. Der Verwaltungsrat der NRW.BANK hatte 2016 auf Vorschlag der Landesregierung das Förderprogramm NRW.BANK.Gute Schule 2020 zur langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur beschlossen. Im Rahmen des Programms werden über vier Jahre jeweils 500 Millionen Euro bereitgestellt. Die Gesamtlaufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre, wobei das erste Jahr tilgungsfrei bleibt. Das Land wird in der folgenden Zeit für die Kommunen alle Tilgungsleistungen übernehmen. „Dank dem Engagement unserer Sonderpädagogin Frau Laskowski landeten die alten Schulmöbel nicht auf dem Sperrmüll, sondern konnten an die Flüchtlingshilfe Mittelamerika e.V. weiter vermittelt werden. Diese werden Ende des Jahres dorthin verschifft“, so Herrschaft. Die Flüchtlingshilfe Mittelamerika ist ein eingetragener und als gemeinnützig anerkannter Verein. Er gründete sich 1982 – in einer Zeit, in der Mittelamerika geprägt war von Kriegen, von Flucht und Vertreibung. Die Flüchtlingshilfe unterstützt heute die würdevolle Eingliederung der Zurückkehrenden, im Bildungsbereich die Kinderzentren, Schulen und Bibliotheken sowie die Lehrerausbildung in Mittelamerika. Erweitert haben sich nicht nur Standorte, sondern auch Inhalte. So gibt es zum Beispiel Infrastrukturprojekte nach Naturkatastrophen.