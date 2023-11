Verein für Gartenkultur und Heimatpflege in Schaephuysen Ereignisreiches Gartenjahr geht im Generationengarten zu Ende

Am vergangenen Wochenende war im Generationengarten in Schaephuysen einiges los: Mehrere Pächter der Parzellen, in denen sie ihr eigenes Obst und Gemüse anbauen, kamen vorbei, um sich die Beete anzuschauen. In diesem Jahr konnten die Pächter zum ersten Mal selbst etwas im Generationengarten anpflanzen. Damit bedienen sie nicht nur den aktuellen Nachhaltigkeitstrend, sondern ernähren sich zudem gesund und haben stets frisches Gemüse auf dem Tisch – von der Kohlrabi bis zur Gurke ist alles dabei.