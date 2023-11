Ökodorf will bis 2045 klimaneutral werden Enni wird ab 2024 Energieversorger der Gemeinde Rheurdt

Der Moerser Energieanbieter Enni setzt sich mit vielen Projekten am Niederrhein nicht nur für die Energie-, sondern auch für die Mobilitätswende ein. Dabei hat die Enni in Kooperation mit der Gemeinde kürzlich auch in Rheurdt das E-Ladenetz deutlich ausgebaut, zum Beispiel mit Ladesäulen für jeweils zwei Fahrzeuge am Parkplatz am Oermter Berg oder in der Nähe des Rathauses. Die insgesamt fünf neuen Ladesäulen haben je zwei Ladepunkte, die jeweils 22 Kilowatt leisten.