Kita-Planungen in Rheurdt Großes Interesse am Waldkindergarten

Rheurdt könnte die zweite Kommune im Kreis Kleve werden, in der ein Waldkindergarten entsteht. Die Planung ist im Ökodorf noch nicht so konkret wie in Geldern, wo sich bereits im Herbst 2022 eine Elterninitiative gegründet hat und ein passendes Grundstück sucht. Aber auch in der Ökogemeinde machen sich Eltern auf den Weg. Eingeladen von den Grünen besuchten am Donnerstagabend 18 Personen ein Treffen in der Gaststätte „Zur Post“, um die ersten Schritte vorzubereiten, einen Waldkindergarten ins Leben zu rufen.