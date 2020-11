Gemeinde Rheurdt gibt Notfalldosen aus : Notfalldose: Rettung aus dem Kühlschrank

Rheurdt Die Verwaltung in Rheurdt hat auf Vorschlag des „Runden Tisches für Senioren“ Notfalldosen beschafft, die nun durch das Bürgerbüro ausgegeben werden.

Wenn Rettungskräfte die Wohnung betreten, finden sie oft einen Patienten, der nicht ansprechbar ist. Dabei käme es in einem solchen Fall darauf an, wichtige medizinische Informationen von dem Patienten so schnell wie möglich zu bekommen.

Jetzt kommt die „Notfalldose“ zum Einsatz. In dieser Dose befindet sich ein Faltblatt mit den wichtigsten persönlichen und medizinischen Daten wie Vorerkrankungen, Medikamenten-Einnahme oder auch der Name des Hausarztes. Mit einem Aufkleber auf dem Kühlschrank und möglicherweise auch im Bereich der Haustüre können die Rettungskräfte auf das Vorhandensein der Notfalldose hingewiesen werden. Der Behälter wird in die Kühlschranktür gestellt. Dort hat sie einen festen Ort und kann in jedem Haushalt einfach gefunden werden.