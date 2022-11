Brauchtum in Rheurdt : Martinszug – so groß wie selten zuvor

„Ich geh mit meiner Laterne“: Auf geht’s zum Rundgang durch das Dorf. Foto: Rüdiger Bechhaus

Rheurdt Rund 1000 Kinder und Erwachsene waren beim Martinszug in Rheurdt mit dabei. Auch an die Senioren haben die Organisatoren gedacht. Bewohnerinnen der Villa Rheurdt saßen bei der Manteilteilng sozusagen in der ersten Reihe.

Von Peter Gottschlich

Der Burgerpark verwandelte sich am Freitagabend in ein Lichtermeer von Laternen. Rund 250 Kinder aus dem Ökodorf liefen beim Martinszug mit, begleitet von ihren Geschwistern und Eltern sowie Rheurdtern, die die Atmosphäre der Martinszüge genossen, den Wechsel von Licht und Schatten sowie den Nebel, der sich bildet, wenn die Atemluft kondensiert. Zusammen dürften rund 1000 Personen bei diesem Martinszug dabei gewesen sei, so viele wie selten zuvor.

Der Martinsumzug hatte im Burgerpark mit dem Martinsspiel begonnen, kurz nachdem es gegen 17.30 Uhr dunkel geworden war. Die Organisatoren hatten dort einen Kreis mit Flatterband abgesperrt, der den Seniorinnen der Wohngemeinschaft Villa Rheurdt und Mädchen und Jungen der Kindergärten und der Grundschule vorbehalten war. So konnten die jungen und alten Zugteilnehmer ohne Gedränge sehen, wie Sankt Martin, alias Christoph Kuypers, seinen Mantel teilte, um sich dann mit Laternen in den Umzug einzureihen.

Christoph Kuypers schlüpfte zum wiederholten Mal in die Rolle des St. Martin. Foto: Rüdiger Bechhaus

Info Verehrung St. Martins hat Tradition Premieren Der erste Martinszug in Rheurdt fand statt am Martinsabend 1920. In Schaephuysen gab es am 11. November 1921 den ersten Umzug. Gemeinden Die Verehrung St. Martins in Rheurdt und Schaephuysen hat Tradition. Seit 2009 heißt auch die Grundschule Martinusschule. Die katholischen Pfarrgemeinden Rheurdt, Schaephuysen und Tönisberg gaben sich 2012 bei ihrem Zusammenschluss den Namen St. Martinus.

Die Senioren einzubinden ist eine Besonderheit des Rheurdter Martinszuges. „Alle Senioren ab 70 Jahren und alle Kinder bis zur neunten Schulklasse erhalten eine Martinstüte“, erzählte Karsten Hoeps, der bis zum 1. November Vorsitzender des Rheurdter Martinskomitees war und den Umzug am Freitagabend mitorganisierte. „Ende Oktober beginnt in Kengen und Rheurdt die Sammlung für den Martinszug. Diesmal war die Spendenbereitschaft besonders groß. Darüber freuen wir uns und bedanken uns bei den Spendern.“

Für die Senioren findet vor dem Martinszug ein Seniorencafé im Haus Quademechels statt, das allerdings nicht vom Martinskomitee organsiert wird, sondern vom Deutschen Roten Kreuz. Neben dem Roten Kreuz sind die Pfadfinder eingebunden, die im Burgerpark Glühwein und andere Getränke bereithalten und das Martinsfeuer unterhalten. Ferner sind Feuerwehr und Polizei dabei. „Alle kennen sich untereinander“, stellte Karsten Hoeps am Freitagabend fest, der 14 Jahre an der Spitze des Rheurdter Martinskomitees gestanden hatte. Sein Nachfolger ist Herbert Thielmann ist.

„Die Organisation ist in jedem Jahr gleich“, so Hoeps. Das gilt aber nicht für den Zugweg, der jedes Jahr wechselt. Diesmal verlief er nicht wie beim letzten Mal südlich des Burgerparks, sondern nördlich. Zunächst bog der Lichterzug in den Burgweg ein, dann in die Finkenstraße, in die Straße Niederend, um im Kreisverkehr nahe der B 510 zu drehen. Über die Straße Niederend, Kaplaneistraße und Kirchstraße lief er bis zu Rathausstraße, um wieder in die Finkenstraße zu erreichen. Dort konnten die Teilnehmer zur Martinusgrundschule abbiegen, um Martinstüten zu holen.