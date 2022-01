Geschäftsidee in Rheurdt : Ein Besuch im Reich der Frösche

Marlene Linzen-Dedic und Fuad Dedic in ihrem Geschäft. Foto: Prümen Foto: Norbert Prümen

Rheurdt Der Stöberkeller am Bergdahlsweg in Rheurdt bietet wetterfeste Dekoartikel und witzige Wohnaccessoires. Marlene Linzen-Dedic liebt grüne Frösche, ihre Mann Fuad Dedic stellt Schmuck her.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

Stöberkeller nennen Marlene Linzen-Dedic und ihr Mann Fuad Dedic ihr kleines Geschäft am Bergdahlsweg in Rheurdt. Zu entdecken gibt es dort den Froschzauber: Frosch-Dekofiguren in Hülle und Fülle, kleine wie große Exemplare haben in den Regalen ihren Platz gefunden oder stehen schick in Schale geworfen davor.

„Mich faszinieren Frösche. Ich finde sie einfach sehr hübsch und witzig. Sie haben so etwas Freundliches. Frösche kommen bei unseren Kunden gut an“, sagt Marlene Linzen-Dedic zu den quietsch-grünen Amphibien. Erdbraune Kröten sind allerdings nicht ganz ihr Fall. Inzwischen ist das Lädchen auch über Rheurdt hinaus bekannt: Ein Fernsehteam machte dort Station.

Info Hier ist der Stöberkeller zu finden Öffnungszeiten Der Stöberkeller am Bergdahlsweg 8, ist geöffnet Dienstag bis Freitag, 13 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr. Infos Facebook/ Stöberkeller.

Angefangen hat alles vor etwa neun Jahren, als das Ehepaar sich zwei Frösche zur Dekoration in den Vorgarten stellte. „Da klingelten dann Radfahrer an der Tür und wollten unsere Frösche kaufen. Wir liegen nämlich direkt an einer Radroute“, erinnert sich Fuad Dedic. Das Interesse von Wanderern und Radlern an den kleineren und hüfthohen Deko-Fröschen für den Gartenbereich war geweckt, die Anfragen häuften sich.

Allmählich entwickelte das Ehepaar die Idee des Stöberkellers, füllte Regale und Schränke mit Fröschen, mit Froschspardosen und anderen witzigen Dekoartikeln wie den lustigen Yoga-Damen, Zeitgenossinnen mit Rubensfiguren, Badenixen und anderen Kantenhockern. „Einfach kleine Präsente, die das Herz erwärmen und für gute Stimmung sorgen“, sagt Marlene Linzen-Dedic über das wechselnde saisonale Sortiment im Laden wie im Online-Shop.

Zu entdecken gibt es ebenfalls Alltagsweisheiten der Krefelder Künstlerin Barbara Freundlieb. Sie ist unter anderem in der Welt der Karikatur zu Hause, nimmt das Auf und Ab des Lebens von Männern und Frauen mit ihren markigen Sprüchen auf die Schippe, wie auf den kleinen Bildern, Briefkarten, Frühstücksbrettchen und Stickerschachtel zu lesen ist.

Bunt und lebensfroh präsentiert sich die handgefertigte Keramik von Gall und Zick wie auch von Sabo-Design. Hinzu kommen Edelsteinketten, die Fuad Dedic in seiner Freizeit selber herstellt. Erst für seine Frau, später fädelte er dann für Kundinnen die edlen Steine auf. „Mein Hobby neben der Arbeit“, erklärt Fuad Dedic.