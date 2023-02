Ehrenamt in Rheurdt Für Barbara Denk ist Langeweile ein Fremdwort

Seit mehr als ein halbes Jahrhundert ist „Bärbel“ Denk ehrenamtlich an zahlreichen Stellen in der Gemeinde aktiv. So singt sie seit 1970 im Kirchenchor St. Cäcilia, seit 1991 gehört sie dem Vorstand als Schriftführerin an. Sie war von 1972 als Gruppenleiterin und Köchin beim KJG-Sommer-Zeltlager dabei, bis dieses im Jahr 2004 eingestellt wurde. Darüber hinaus ist sie seit über 40 Jahren Lektorin der katholischen Kirchengemeinde und war außerdem über zehn Jahre Mitglied im Pfarrgemeinderat. Elf Jahre lang engagierte sie sich in der fünften Jahreszeit und war in der Rheurdter Kfd-Karnevalsgruppe aktiv.