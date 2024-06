Ankommenstreff im Ökodorf geplant Gemeinde Rheurdt lädt zu Info-Treffen für Ehrenamt ein

Das ehrenamtliche Engagement der Rheurdter Bürger ist eine unverzichtbare Stütze für das Zusammenleben in der Gemeinde. Viele Rheurdter leisten seit Jahren einen Beitrag für die Gesellschaft, beispielsweise indem Menschen mit Migrationshintergrund in verschiedenen Problemlagen unterstützt und begleitet werden. Die Gemeinde möchte in der Zukunft einen Ankommenstreffpunkt auf die Beine stellen.