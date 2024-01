Kinderkleidung in Rheurdt kaufen Dritter Zwergenbasar in der Martinusschule

Die Warenannahme erfolgt am 13. April von 11 bis 12 Uhr und am 14. April von 17 bis 18 Uhr. Am 13. April findet ein Helfershoppen in der Zeit von 16.20 bis 16.50 Uhr statt. Anmeldung und weitere Informationen gibt es unter www.basarlino.de/4519. Personen, die nur helfen und nicht verkaufen wollen, sollen sich per Mail an zwergenbasar.rheurdt@web.de melden.