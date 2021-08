Sommerferien in Rheurdt : Endlich wieder ausgelassen spielen

Jede Menge Spaß bietet die große Wasserrutsche vor dem Awo Bahnhof an der Bahnstraße. Foto: Rüdiger Bechhaus

Rheurdt Am Donnerstag endet die dreiwöchige Ferienfreizeit an der Kinder- und Jugendeinrichtung Awo Bahnhof in Rheurdt. Einrichtungsleiterin Sabrina Kleinen berichtet wie trotz Corona-Einschränkungen ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt werden konnte.