Tradition in Rheurdt auch 2024 VfGuH sucht wieder die schönsten Aufnahmen für den Dorfkalender

Genau darum, also um Privatfotos mit Motiven aus Rheurdt, geht es auch in der dritten Auflage: Wer eine schöne Aufnahme in Rheurdt gemacht hat, soll diese per Mail an foto@vfguh-schaephuysen.de schicken. Mit etwas Glück landet diese dann im Dorfkalender, der „von euch – für euch“ produziert wird, wie es der VfGuH zusammenfasst.