Altes aus Rheurdt und Schaephuysen : Rheurdter zeigen großes Interesse an „alten Schätzen“

Rheurdt Eine Facebook-Gruppe beschäftigt sich mit der Vergangenheit in Rheurdt und Schaephuysen. Knapp 750 Mitglieder zählt die Gruppe aktuell, entstanden ist eine beeindruckende Sammlung.

Im Herbst 2020 gründete Markus Cox die Facebook-Gruppe „Altes aus Rheurdt und Schaephuysen“. Innerhalb kurzer Zeit wurde die Gruppe zum echten Renner auf der sozialen Plattform. 749 Mitglieder Mitglieder zählt die Gruppe aktuell, und es werden immer noch mehr. Und so ist eine beachtliche Sammlung Rheurdter Gemeindegeschichte gewachsen, unzählige alte Fotografien, Filme, Zeitungsartikel, Urkunden, Gedichte und vieles mehr wurden veröffentlicht. Markus Cox ist überrascht von der Resonanz: „Mit einer Zahl von mehr als 700 Mitgliedern hätte ich nie gerechnet, das ist für so eine kleine Gemeinde schon recht groß.“ Wie viele Beiträge seit Gründung der Gruppe veröffentlicht wurden, weiß Cox selbst nicht. „Allein die letzten 60 Tage waren es allerdings 140 Beiträge. Ich veröffentliche ja mindestens einen Beitrag pro Tag. Und ich habe noch jede Menge Material, so dass ich bis weit ins nächste Jahr hinein täglich einen Beitrag veröffentlichen kann“, so Cox.