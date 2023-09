Landwirte sind gegen Erweiterung Diskussion um Beitritt zum Nationalpark Schwalm-Nette

Die Mitglieder des Gemeinderats sahen die Frage unterschiedlich, ob der Naturpark Schwalm-Nette stärker in den Süden des Kreises Kleve hineinwachsen soll. Die Grünen sprachen sich dafür aus. Die anderen Fraktionen stimmten dagegen, auch Bürgermeister Dirk Ketelaers, weil sie die Bedenken der Landwirte teilten. Letztlich entscheidet aber nicht Rheurdt, sondern der Kreis Kleve über eine Erweiterung. Dabei war Rheurdt am Montagabend die erste Kommune, die eine Stellungnahme abgab, am Dienstag folgte Kerken. Der Rat sprach sich dort ebenfalls mehrheitlich gegen eine Erweiterung aus.