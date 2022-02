Einbrüche in Rheurdt : Diebestour durch mehrere Scheunen

Rheurdt Gleich fünf Mal schlugen in Schaephuysen in der Nacht auf Mittwoch Einbrecher zu. Gestohlen wurden verschiedene Werkzeuge und eine Kabelrolle mit Installationskabel aus Kupfer.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (9. Februar) trieben unbekannte Täter auf mehreren Höfen an der Straße Lind ihr Unwesen. Aus der Scheune des ersten Hofs entwendeten sie verschiedene Werkzeugmaschinen, darunter ein Schleifgerät, ein Bohrhammer und eine Stihl Kettensäge. Aufgrund der sperrigen Beute ist anzunehmen, dass die Diebe mit einem Fahrzeug unterwegs waren. Wohlmöglich näherten sie sich der Scheune über eine angrenzende Wiese.

Auf dem Nachbarhof brachen die Unbekannten das Vorhängeschloss an einem Scheunentor auf, hier konnten sie jedoch keine Beute machen. Auf dem nächsten Grundstück machten sie sich ebenfalls an einem Scheunentor zu schaffen, ließen aber – offenbar durch das Bellen eines Hundes abgeschreckt – von ihrem Vorhaben ab. Um auf das Gelände eines weiteren Gehöfts an der gleichen Straße zu gelangen, knackten die Täter das Schloss einer Schranke und an einem Metalltor. Hier erbeuteten sie aus einer Scheune Kabelrollen mit mehreren hundert Metern Installationskabel aus Kupfer.