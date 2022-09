RHEURDT : Die Vielfalt der Kunst in Rheurdt genießen

RHEURDT Zum zweiten Mal hieß es Rheurdt Open Art. Kunstschaffendein ihre Ateliers ein. Das Angebot präsentierte sich bunt-kreativ und beeindruckte durch Vielfalt und originelle Kunstobjekte, angefangen von Holz bis zum ausgedienten Fahrradschlauch.

Einen erneuten Erfolg verbucht Rheurdt Open Art. Kunst als gemeinsame Aktion der dortigen Kunstschaffenden lockte in die Ateliers. Zwölf Stationen luden zu unterschiedlichsten Begegnungen mit der Kunst ein. An manchem Standorten präsentierten sich Gastkünstler, so dass die Tour gleich doppelt lohnte. Bereits die Premiere im letzten Jahr war gelungen, deshalb stand eine Neuauflage im Interesse aller. Die künstlerische Bandbreite, angefangen von Goldschmiedearbeiten über Malerei und Floristik bis zum upgecycelten Fahrradschlauch sprach für Vielfalt und Originalität. Schöner Nebeneffekt ist das Netzwerken untereinander und das Verbindende von Ausstellenden in Schaephuysen über Rheurdt bis zu den Hacksteinskuhlen.