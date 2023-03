Gemeindeentwicklung in Rheurdt Die neue Planung für den Generationenplatz

Heute steht mitten auf der Fläche zwischen der Straße zum Kirchwinkel und der Kläranlage ein einsamer Baum. Er wurde 2019 vom damaligen Landrat Wolfgang Spreen gepflanzt, nachdem Schaephuysen beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ Landes- und Bundessieger geworden war. Um diesen Baum herum sollte ein neuer großer Spiel- und Bewegungspark entstehen – ein Platz, an dem sich alle Generationen treffen, ein Platz zum spielen, sich bewegen, sich austauschen. Die Jury des Wettbewerbs machte Schaephuysen auch zum Golddorf, weil sie von diesem besonderen Projekt überzeugt war, das an eine Reihe von Anlagen anschließt, die in den 2010er Jahren in der Metropolregion Rhein-Neckar entstanden.