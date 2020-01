DLRG-Jahresabschluss in Rheurdt :  Jüngste DLRG-Schwimmer zeigen ihr Können

DLRG-Jahresabschluss in Rheurdt

74 Kinder bis zwölf Jahre beteiligten sich am Schwimmwettbewerb der DLRG. Foto: Maike Ebeling

Die DLRG-Ortsgruppe Schaephuysen hat für die jüngsten Mitglieder einen Schwimmwettbewerb veranstaltet. 74 Kinder bis zwölf Jahre präsentierten ihr Können. Bei diesem Schwimmereignis geht es nicht darum, die Besten in der Gruppe zu ermitteln, sondern die Neugierde auf das Wettkampfschwimmen zu wecken.

„Die positiven Rückmeldungen der vielen Eltern haben uns sehr gefreut“, teilt der Vorstand der Ortsgruppe mit. Zum ersten Mal sollte auch für die DLRG-Mitglieder ab 13 Jahren ein sportlicher Jahresabschluss stattfinden. Aus diesem Grunde wurde ein neuer Wettkampf, die „Pool Challenge“, durchgeführt. Hier bestand die Aufgabe darin, dass jeder der 22 Teilnehmer in seinen beiden Lieblings-Disziplinen sein Bestes zeigen konnte. Gerade für die 13-jährigen Teilnehmer war dies das erste Mal die neuen und anspruchsvollen Disziplinen vor dem Wettkampfjahr 2020 unter Wettkampfbedingungen zu schwimmen.

Die Trainer der teilnehmenden Altersklassen überlegen, ob dieser Wettkampf im kommenden Jahr nicht mit Schwimmern anderer Gäste-Ortsgruppen ausgeweitet werden sollte. Für die Trainer, Betreuer, Kampfrichter, Vorstandsmitglieder und vielen weiteren Unterstützern fand außerdem der traditionelle Jahresabschluss bei Glühwein und Naschereien in der Mühle, dem Vereinsheim der Rettungsschwimmer, statt.

Für die DLRG-Ortsgruppe Rheurdt-Schaephuysen stehen schon die nächsten Termine an: Am 8. Februar findet die Vereinsmeisterschaft der Ortsgruppe Rheurdt statt. Für den 27. und 28. März sind die Bezirksmeisterschaften (Einzel und Mannschaft) in Rheurdt terminiert.