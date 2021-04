Rheurdt Die Hilfsbereitschaft für die krebskranke Ida ist groß. Nach der erfolgreichen Spendenaktion auf „Betterplace“, wollen Freunde nun ein spezielles Fahrrad für die Familie anschaffen.

Ida ist zehn Jahre alt und erkrankte kurz vor ihrem dritten Lebensjahr an Leukämie. Seitdem kämpft sie mit ihren Eltern Heike und Dennis sowie Bruder Friso zusammen gegen den Krebs. Ida hat sich bereits durch zwei komplette Krebstherapien gekämpft, im April 2020 wurde erneut Leukämie festgestellt. Durch die Nebenwirkungen der Therapie ist Ida an den Rollstuhl gebunden. Aktuell befindet sie sich in der Reha in Kassel. „Es geht in eine positive Richtung“, berichtet Dennis Knot. Ida habe wieder angefangen zu sprechen, erste Versuche über natürlichem Wege zu essen seien gut verlaufen. Auch motorisch gäbe es kleine Fortschritte. „Wir sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft, die uns erreicht“, so Knot. „Wir möchten uns von ganzen Herzen bei allen bedanken.“