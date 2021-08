Kfd Rheurdt : Eugen Roth in der St. Nikolaus Kirche

Wissenswertes über Eugen Roth erfährt man am 6. September in der St. Nikolaus Kirche Rheurdt. Foto: crei Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Rheurdt Das Kreisbildungswerk Kleve bietet gemeinsam mit der Kfd St. Nikolaus Rheurdt am Montag, 6. September, von 18 bis 19:30 Uhr, in der St. Nikolaus Kirche Rheurdt, ein Dichterportrait an, in dem das Leben und Werk Eugen Roths vorgestellt wird.

„Ein Mensch schaut in die Zeit zurück und sieht: Sein Unglück war sein Glück.“ Ein Spruch von Eugen Roth, der gleichzeitig zum Lebenslauf des deutschen Lyrikers passt. Der 1935 durch die Mensch-Gedichte bekannt gewordene populäre Dichter meist humoristischer Verse lebte von 1895 bis 1976 in München.

Roth betrachtete seine Mitmenschen und ihre Schwächen mit warmherzigem Blick, spielerischer Leichtigkeit, aber nicht ohne Skepsis und Hintersinn. Er zeigte heiter, aber bestimmt, wie sich „der Mensch“ selbst und andere belügt. Roth erfreute aber auch durch seine ernsten Gedichte, Lebensweisheiten in Limericks und Schüttelreimen sowie Erzählungen eine große Lesergemeinde.

Mit seinen heiter-nachdenklichen „Ein Mensch“-Gedichten und Erzählungen gehört er zu den meistgelesenen Lyrikern im deutschsprachigen Raum. Unverändert gehört er zu den beliebtesten deutschen Dichtern, wie auch die Hörerumfrage des WDR bewies, auf der die 2013 in 18. Auflage erschienene Anthologie „Die Lieblingsgedichte der Deutschen“ beruht. Roth wurde zudem im Jahr 1965 mit dem Großen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Am Montag, 6. September, wird die Dozentin Liss Steeger das Leben und das Werk des Dichters Eugen Roths mit einer bildunterstützten Präsentation vorstellen. Der Eintritt beträgt sechs Euro. Die Veranstaltung findet unter Coronabedingungen statt. Mitzubringen ist ein Mund-Nasen-Schutz.