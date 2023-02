Kinderbetreuung in Rheurdt Der lange Weg zum Waldkindergarten

Zwölf Mütter und Väter aus Rheurdt besuchten am ersten Freitag im Februar den Waldkindergarten Wurzelzwerge in Alpen, und alle wünschten sich, in so einer Einrichtung „noch einmal Kind zu sein“, wie eine Mutter es sagte. Jetzt kamen interessierte Eltern zusammen, um auf Einladung des Grünen-Ortsverbands Rheurdt bei einem Treffen im Restaurant „Zur Post“ weitere Schritte auf dem Weg zu einem Waldkindergarten in Rheurdt zu besprechen. Zu Gast war Karl-Heinz Theußen aus Moers, der in doppelter Funktion erschien. Zum einen ist er Vorsitzender des Wohlfahrtsverbands „Der Paritätische“ Kreis Wesel, dem unter anderem der Trägerverein des Alpener Waldkindergartens angehört. Zum anderen ist er Geschäftsführer des SCI Moers, der eine Kindertageseinrichtung in Moers und eine in Kamp-Lintfort betreibt, neben Ganzstagsangeboten in Schulen, Jugendzentren und Sozialangeboten.