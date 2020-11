Vereinsleben in Rheurdt : Platz der Spielvereinigung erstrahlt nun grün

Vereinsleben in Rheurdt

Rheurdt Der Kunstrasen auf der Platzanlage der Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuysen (SpVgg) liegt. Wegen Corona kann eine große Einweihung zunächst nicht statt finden.

„Am Montag wird noch Sand und Kork-Granulat verfüllt“, berichtet Jürgen Wienes, erster Vorsitzender der SpVgg. „Theoretisch wäre der Platz dann bespielbar - wenn da Corona nicht wäre.“ Obmann Werner Hoever stimmt zu. „Das ist schon sehr bedauerlich, endlich haben wir unseren Kunstrasen und dann macht uns Corona einen Strich durch die Rechnung“. Dennoch freuen sich beide über das, was da entstanden ist: nämliche eine topmoderne Anlage mit wunderbarem Panorama. „Die schönste Platzanlage am Niederrhein“, schmunzelt Wienes.

Im Juli hatte man mit den Arbeiten begonnen. Die Sommerferien wurde genutzt, um zunächst in Eigenleistung zu gehen. Um die Kosten zu senken, haben die Vereinsmitglieder kräftig in die Hände gespuckt. „Da kann man der Truppe gar nicht genug danken“, so Wienes. Ebenfalls sehr dankbar ist er der Gemeindeverwaltung und dem Architektenbüro „Geo3“. „Die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, dem Architekten Markus van Aken und der Spielvereinigung ist hervorragend gelaufen.“