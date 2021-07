Jugendzentrum öffnet nach Corona-Pause : Der Awo-Bahnhof Rheurdt bietet wieder jede Menge Ferienspaß

Sabrina Kleinen und Lukas Haffmanns vom Team des Awo-Bahnhofs freuen sich, dass das Jugendzentrum wieder ein Programm anbieten kann. Foto: Norbert Prümen

Rheurdt Das Team des Jugendzentrum freut sich: Endlich darf es wieder Kinder und Jugendliche zu spielen und anderen Freizeitaktivitäten empfangen. Allerdings gibt es Auflagen. Derzeit läuft außerdem die Anmeldung für den beliebten Ferienspaß.

Von Sabine Hannemann

Ein Stück Normalität macht sich im Rheurdter Jugendzentrum Awo-Bahnhof breit. Aktuell (bis zum 8. Juli) laufen die Anmeldungen für den Ferienspaß. „Wir haben viele Überraschungen vorbereitet“, sagt Sabrina Kleinen, die Einrichtungsleiterin. Der Ferienspaß, immer montags bis donnerstags, bietet für Kinder (sechs bis zwölf Jahre) vom 26. Juli bis 12. August ein abwechslungsreiches Programm.

In Pandemiezeiten sind Hygieneregeln wichtig. Das bedeutet, immer montags muss ein negativer Coronatest vorliegen, sonst ist eine Teilnahme nicht möglich. Die Kinder werden in feste Gruppen eingeteilt und brauchen dann keine Maske zu tragen. Das Ferienprogramm richtet sich an Rheurdter Kinder. Fünf Euro pro Woche kostet die Teilnahme, Geschwisterkinder zahlen die Hälfte. Für Kinder von Leistungsbeziehern ist die Teilnahme kostenfrei. Das Anmeldeformular zum Download gibt es über Facebook, Stichwort Awo-Bahnhof Rheurdt, oder unter www.awo-kreiskleve.de.

Das Jugendzentrum hat seinen normalen Betrieb wieder aufgenommen. „Wir haben diesen Schritt sehr gründlich vorbereitet und genau überlegt, welches Programm wir zu den jeweiligen Öffnungstagen anbieten. Wir setzen auf einen guten Start und freuen uns auf unsere Gäste“, sagt Sabrina Kleinen. Bei niedrigen Inzidenzzahlen ist zudem auch kein aktueller Negativ-Coronatest mehr nötig, so die Facebook-Meldung Mitte Juni. Noch ein wenig zurückhaltend waren wegen der bis dahin geltenden Coronabestimmungen die Besucherzahlen. Vor Corona besuchten bis zu 15 Gäste täglich die Einrichtung. Lange mussten sie ohne ihren Treffpunkt auskommen und diese Zeit meistern.

Die Phase des Lockdowns hat das Team genutzt. „Wir haben die Räume digitalisiert, neue Spielmaterialien angeschafft und alte Spiele gesichtet“, so Kleinen weiter. Der Kontakt der Jugendlichen untereinander wurde online aufrecht gehalten. Ebenfalls war es möglich, sich Spiele auszuleihen oder aber digitale Angebote zu nutzen. „Das Angebot kam gut an. Es ersetzte aber nicht den direkten Kontakt. Wichtig war uns in dieser Zeit, für die Kinder und Jugendlichen da zu sein. Sie haben jetzt viel Gesprächsbedarf. Da besteht jetzt großer Nachholbedarf“, so Kleinen. Ihr größter Wunsch ist die Rückkehr zum Alltag, zur Normalität.

Der Awo-Bahnhof lädt mit regelmäßigen Treffen, Montag und Dienstag, 15 bis 18 Uhr, dazu ein. Der Mittwoch ist für die aussuchende Jugendarbeit reserviert. Das heißt, Sabrina Kleinen ist mit Azubi Lukas Haffmanns in Rheurdt unterwegs. In Pandemiezeiten hat sich für Donnerstag ein so genannter Mitnahmetag etabliert. Kinder und Jugendliche können sich von 15 bis 17 Uhr eine Spiel- und Basteltüte abholen, ein Spiel ausleihen oder sich vor Ort treffen. Abends findet ein digitaler Spieleabend statt. Freitags besuchen Jugendliche ab zwölf Jahre, 17 bis 21 Uhr, den Awo-Bahnhof. In Planung sind ebenfalls Präventionsangebote und Projekte zu Themen wie Drogenprävention, Mädchenarbeit oder Selbstverteidigung. Auch der Standort Schaephuysen, das Jugendzentrum H11, nimmt die Arbeit wieder auf.