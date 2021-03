Defekte Asphaltdecke an der Neufelder Straße : Unebenheiten bringen die Straße zum Beben

Defekte Asphaltdecke an der Neufelder Straße

Barbara Wolter zeigt die Bodenerhebungen an der L477. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Rheurdt Alte Eichen der Allee in Neufeld heben mit ihren Wurzeln die Asphaltdecke an. Das Problem könnte im Rahmen des geplanten Verkehrskonzeptes behoben oder gemildert werden.

Die Eheleute Barbara und Hans-Winfried Wolter haben das Problem der Erschütterungen in ihrem Haus an der Neufelder Straße systematisch analysiert. „Ich habe morgens mit einer Liste und meinem Mobiltelefon vor unserem Haus gestanden,“ erzählt die Neufelderin. „Ankommende Fahrzeuge habe ich meinem Mann gemeldet, der sich im Haus aufhielt. Erschütterungen hat er gemeldet und ich habe auf einer vorbereiteten Liste Fahrzeugart und Fahrtrichtung notiert. Verursacher der Erschütterungen seien Lastwagen gewesen, die zu schnell Richtung Neukirchen-Vluyn unterwegs waren. Fahrzeuge in Richtung Tönisberg hingegen würden kaum Erschütterung erzeugen.