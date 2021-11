Wohnen in Rheurdt : Dauerhafte Lösungen gesucht

Rheurdt CDU-Antrag: Flüchtlinge sollen in konventionellen Gebäuden untergebracht werden. „Es wird immer schwieriger, Wohnungen anzumieten, in denen Flüchtlinge wohnen können, weil der Wohnungsmarkt eng ist“, sagt Fraktionschef Martin Opdemom.

Die CDU-Fraktion Rheurdt hat einen Antrag gestellt, wonach die Gemeindeverwaltung mit Trägern des kommunalen Wohnungsbaus Kontakt aufnehmen soll. „2015, im Flüchtlingsjahr, mussten schnell Unterkünfte für Flüchtlinge geschaffen werden. Da war es richtig, Mobilwohnheime aufzustellen. Die Frage, wie und wo Geflüchtete untergebracht werden können, beschäftigt uns jetzt und wird es auch in Zukunft tun. Daher sind dauerhafte Lösungen zu finden.“ So begründet CDU-Fraktionsvorsitzender Martin Opdemom den CDU-Antrag. Dieser sieht vor, in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre anzustreben, Asylbewerber in „konventionellen Gebäuden“ unterzubringen.