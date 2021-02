Fotoaktion in Rheurdt : „Dat Foto“ zeigt die Seniorenachterbahn

Rheurdt Die Foto-Aktion zum Nelkensamstagszug von der Vereinsgemeinschaft Rheurdt kam bei den Bürgern gut an. Jetzt wurde „dat Foto“ prämiert.

Der Karnevalszug am Nelkensamstag hat in Rheurdt eine lange Tradition. Bereits seit Jahrzehnten ziehen verschiedenste Vereine, Klubs und Freundeskreise mit kreativen Handkarren und tollen Gruppen- oder Einzelkostümen quer durch den Ort und feiern im Anschluss auf dem Markplatz gemeinsam weiter. In diesem Jahr konnte coronabedingt das fröhliche Ereignis nicht statt finden. Alternativ hatte die Vereinsgemeinschaft Rheurdt zum Fotowettbewerb „Dä Zug kömp - dat Foto“ aufgerufen. „Ziel war es, dass möglichst viele Rheurdter durch ihre Fotokisten stöbern sollten und sich auf diese Art und Weise mit Thema Karneval und dem Nelkensamstagszug zu befassen“, erklärt Klaus Tißen von der Vereinsgemeinschaft. „Dieses Ziel wurde erreicht. Die Aktion wurde sehr gut angenommen.“ Gut 50 Fotos wurden in der Zeit vor Karneval an die Vereinsgemeinschaft geschickt. „Wir haben die Fotos thematisch sortiert und nach und nach auf Facebook veröffentlicht“, erzählt Klaus Tißen. Am Nelkensamstag war es dann soweit, es sollte „dat Foto“ gekürt werden. Gewonnen hat ein Foto aus dem Jahr 2016 das die „Senioren-Achterbahn“ zeigt. „Das war sicherlich eines der Highlights der jüngeren Vergangenheit. Es wurde eingereicht vom Freundeskreis Martin Opdemom“, erläutert Tißen. „Das Foto spiegelt genau das wider, was unseren Karnevalszug ausmacht: Eine tolle Idee, toll umgesetzt, viel Spaß und Engagement bei den Teilnehmern, bunt und voller Lebensfreude. Die Gruppe hat viel Aufmerksamkeit erfahren und war auch Sieger des jährlichen Wettbewerbs.“ Gewonnen hat der Freundeskreis eine kostenlose Teilnahme am Karnevalszug 2022 sowie einen Verzehrgutschein für die „After-Zug-Party“. Alle eingeschickten Fotos sind auch auf der Homepage des Vereinsgemeinschaft veröffentlicht und können unter https://www.vg-rheurdt.de/karneval-nelkensamstagszug/ eingesehen werden.