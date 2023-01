Vorbereitungen für einen möglichen Blackout Rheurdts „Leuchttürme“ und Notfall-Infopunkte im Krisenfall

Notfall-Infopunkte In der Rangfolge unterhalb der Leuchttürme sind sogenannte „Notfall-Infopunkte“ in der Fläche eingerichtet. An diesen können sich die Bürger informieren. Die personelle Besetzung und die Ausstattung sind jedoch nicht so umfangreich wie in den Leuchttürmen. Zum Teil erfolgt die Information auch ausschließlich über den Aushang in Bekanntmachungskästen. Kommunen, die Leuchttürme in allen Ortschaften ausweisen, verzichten zum Teil auf die Benennung weiter Notfall-Infopunkte. Teilweise können an den Notfall-Infopunkten auch Notrufe abgesetzt werden. An Bekanntmachungskästen ist dies nicht möglich.