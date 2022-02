Nachhaltigkeits-Projekt : Reparatur-Café Rheurdt ist wieder da

Info

Termin Das Reparatur-Café hat am 20. März das nächste Mal geöffnet, wieder von neun bis zwölf Uhr. Der Ort ist wird nach der Pandemielage kurzfristig bekannt gegeben, entweder bei Frank Hoffmann am Henningsweg 23 in Rheurdt oder im beziehungsweise vor dem Haus Quademechels an der Rathausstraße 57 in Rheurdt.

Kontakt Wer noch beim Reparatur-Café mithelfen möchte, kann sich bei Frank Hoffmann melden. Er ist telefonisch unter 02845 69045 oder per E-Mail unter fhoffmann@2zack.de zu erreichen..