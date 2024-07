Gemeindeverwaltung in Rheurdt Das ist der neue Klimaschutzmanager

„Rheurdt war mit 120 Personen dabei, etwas weniger als im Vorjahr“, erzählt Marcel Ponten. Seit dem 1. Juni ist er für Klimaschutz, Mobilität und Nachhaltigkeit in Rheurdt zuständig. Er bekleidet eine volle Stelle, anders als seine Vorgängerin Christina Möhring, Kostenpflichtiger Inhalt die zum Jahreswechsel als Mobilitätsmanagerin in die Thomasstadt Kempen wechselte. Sie hatte in Rheurdt eine Dreiviertelstelle inne. Gleichzeitig gab es eine organisatorische Änderung innerhalb der Verwaltung: Das Klimaschutzmanagement ist keine Stabsstelle mehr, die dem Bürgermeister zugeordnet ist, sondern zum Fachbereich Planen und Bauen gehört. Der neue Klimaschutzmanager ist gleichzeitig stellvertretender Fachbereichsleiter, Marcel Ponten vertritt Fachbereichsleiterin Halime Alkan.