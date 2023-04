Vereinsgemeinschaft stellt Trägerin vor Das ist das neue Rheurdter Festkettentrio

Die Rheurdter Vereinsgemeinschaft steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des Sports. 140 Jahre jung wird der Turnverein, der in diesem Jahr die Festkettenträgerin Marita Büchner stellt. Ihr zur Seite stehen Christina Koppers und Patricia Dickhaus. „Das Vereinsleben liegt uns sehr am Herzen, hält unser Dorf zusammen und ohne unsere Vereine würde das Dorf nicht so lebendig sein“, betont Aggi Teilmans, stellvertretende Bürgermeisterin. Ihr kommt bei der Präsentation der aktuellen Festkettenträgerin die Aufgabe zu, dem weiblichen Trio die Festkette schon mal zu zeigen, auch darf sie für das eigene Gefühl kurz angefasst werden.