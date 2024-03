Brauchtum in Rheurdt Das ist das neue Festkettentrio

Bürgermeister Dirk Ketelaers hatte zum Fototermin am Montagabend die Festkette mitgebracht, die er am Pfingstsonntag Gerd Hoeps anlegen wird. Begleitet wurde der neue Festkettenträger von seinem Adjutanten Dirk Tremöhlen und seiner Adjutantin Carina Kuse. Das Festkettentrio ist im Jahr 2024 „interkommunal“: Der Festkettenträger lebt in Rheurdt. Sein Adjutant wohnt im Kamp-Lintforter Stadtteil Wickrath, der zwischen Dachsberg, Eyller Berg und Oermter Berg direkt an der Gemeindegrenze zu Rheurdt liegt. Und die Adjutantin ist im Issumer Ortsteil Sevelen zu Hause. Alle fühlen sie sich aber in Rheurdt heimisch, nicht zuletzt, weil sie dort im Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr aktiv sind. Dieser feiert 2024 seinen 100. Geburtstag.