Heimatgeschichte in Rheurdt : Entensuche am Schaephuysener Guckloch

Rheurdt Große und kleine Entchen sind im ehemaligen Trafohäuschen eingezogen und wollen von den Kindern gezählt werden. Wer seinen Tipp auf eine Karte schreibt, nimmt an einem Gewinnspiel teil.

Vor wenigen Tagen hat ein erster Wechsel der Ausstellung stattgefunden. Zu sehen sind hier nun auch Kunstwerke zum Thema „Wasser“, gemalt von Kindern der beiden Kitas Zwergenland und St. Nikolaus aus Rheurdt im Guckloch. Auf kreative Weise haben sich die Kinder mit dem Thema auseinandergesetzt. Doch das ist längst nicht alles, was es durch die insgesamt vier Gucklöcher in Bullaugengröße zu entdecken gibt. (Gummi-)Entchen sind nun in das Trafohäuschen eingezogen und laden zu einem Gewinnspiel ein. „Für unser erstes ‚Guckloch-Spezial‘ haben wir Entchen in verschiedenen Größen versteckt. Wie viele es sind, soll nun erraten werden“, so Claudia Koschare vom VfGuH. Gesponsert wurden die „Quietscheenten“ von der Entengalerie in Moers (Neustraße 50). An dem Gewinnspiel teilnehmen können alle Kinder bis elf Jahre. Die Lösung kann auf Teilnahmekarten geschrieben werden, die im Flyerkasten am Guckloch ausliegen. „Außerdem haben wir die Teilnahmekarten an alle Kindergärten der Gemeinde verteilt“, so Koschare.