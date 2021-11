Nachbarschaft in Schaephuysen : Adventsglanz auf der Hauptstraße

Die Nachbarschaft der Hauptstraße hat schon oft Engagement bewiesen, wie zum Beispiel im Jahr 2019 bei der Aufstellung des Fotorahmens vor der Kirche. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Rheurdt Eine engagierte Nachbarschaft will Schaephuysens Dorfkern erstrahlen lassen. Dazu wurde gemeinsam gebastelt und gewerkelt. Pünktlich zum ersten Advent kann das Ergebnis bewundert werden.

Von Anja König

Wie berichtet, soll es in diesem Jahr bedauerlicherweise keine Weihnachtsbeleuchtung in Schaephuysen geben. Hintergrund: Die bisherige Beleuchtung ist in die Jahre gekommen und muss dringend ausgewechselt werden. Da aber voraussichtlich im kommenden Jahr die Straßenbeleuchtung im gesamten Gemeindegebiet Rheurdt erneuert wird, kann eine passende Weihnachtsbeleuchtung erst angeschafft werden, wenn festgelegt wurde, welche Leuchtkörper künftig installiert werden.

Damit wollte sich die engagierte Nachbarschaft Hauptstraße Nr. 1 nicht abfinden. Nach vielen Aktionen in der Vergangenheit, wie zum Beispiel der Installation des Schaephuysener Fotopoints vor der Kirche, dem Selbstbau einer Boule-Bahn oder dem regelmäßigen Singen während der Lockdowns über anderthalb Jahre, kam nun die Idee für ein neues Projekt auf. Die Nachbarschaft rund um Paul Schüren und Aggi Teilmans wurde aktiv, um den Ortskern dennoch weihnachtlich erstrahlen zu lassen. „Erfreulicherweise wird die Aktion über einen Fond zur Förderung für engagierte Nachbarschaft des Kreises Kleve beziehungsweise dem Land NRW unterstützt“, berichtet Aggi Teilmanns. „Die Nachbarschaft hat Holz gesammelt, Sterne in verschiedenen Größen gebastelt und mit Lichterketten versehen, Kugeln besorgt, Tannenzapfen aufgefädelt und Kränze gebunden.“

Gemeinsam haben die Nachbarn in vielen Stunden mit Elan und Freude an ihrem Projekt gebastelt, so dass nun die Häuser rechts und links der Hauptstraße, zwischen Schopes Büdchen und gegenüber dem Steaklieferanten sowie rund um die Kirche mit selbstgebastelter Dekoration bestückt werden können.

Das Ergebnis kann am kommenden ersten Adventswochenende bewundert werden. Am Sonntag, 28. November, gibt der Männergesangsverein Cäcilia Schaephuysen darüber hinaus um 17 Uhr ein Konzert in der Kirche St. Hubertus, Einlass ist ab 16.30 Uhr. Dazu hat er unter dem Motto „Wir sind wieder da“ ein buntes Programm zusammengestellt, in dem ganz unterschiedliche musikalische Stilrichtungen vertreten sein werden. Das Konzert findet unter 2G-Regeln statt, ein Nachweis ist mitzubringen, der Eintritt ist frei.