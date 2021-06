Aktion in Rheurdt ist angelaufen : Fit werden und Klima schützen beim Stadtradeln

Rheurdt Claudia Stränger ist der „Star“ der Klimaschutzaktion in Rheurdt. Drei Wochen lang lässt sie das Auto stehen und steigt aufs Rad um. 135 Rheurdter und Rheurdterinnen machen bisher beim Stadtradeln 2020 mit. Anmeldungen sind weiterhin möglich.

Nach einer Woche verspürt Claudia Stränger bereits einen Trainingseffekt. „Ich hab das Gefühl, die Waden und die Oberschenkel sind strammer geworden“, sagt die Schaephuysenerin. Sie ist der Rheurdter „Stadtradelstar“. Bis zum Ende der Aktion am 11. Juli wird sie das Auto stehen lassen und möglichst viele Wege mit dem Rad erledigen. Zum zweiten Mal macht Rheurdt beim Stadtradeln mit. Bei der Premiere 2020 hatten 15 Teams mit insgesamt 172 Teilnehmern 45.730 Kilometer erradelt und dadurch sieben Tonnen CO 2 -Ausstoß vermieden. Kreisweit hatte Rheurdt sogar die meisten Kilometer pro Einwohner vorzuweisen. In diesem Jahr sind bisher 135 Radfahrer in 18 Teams dabei, Claudia Stränger fährt im Team des FDP-Ortsvereins. Im vergangenen Jahr ist sie der Partei beigetreten und wurde im Herbst in den Rat gewählt.