Gemeindeverwaltung in Rheurdt Sie will für Klimaschutz begeistern

Info

Standorte Im Laufe des Jahres 2023 werden im Ökodorf fünf neue E-Lade-Säulen installiert, an denen elektrische Autos ihre Batterien laden können: auf dem Parkplatz am Haus Oermter Berg, in Rheurdt an der Rathausstraße vor der Bäckerei Schomaker und an der Finkenstraße nahe der Martinusschule, sowie in Schaephuysen an der Auffahrt zur einstigen Grundschule und vor der einstigen Sparkasse.