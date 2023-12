Live-Diskussion mit Verkehrsminister Volker Wissing Rheurdter veranstaltet Podiumsdiskussion zu alternativen Kraftstoffen

Bei einer Podiumsdiskussion am 13. Dezember, in der es um Dieselkraftstoff geht, der nicht aus Erdöl, sondern aus biologischen Rest- und Abfallstoffen hergestellt wird, wird Bundesverkehrsminister Volker Wissing das Grußwort halten. Er zeigte bereits in der Vergangenheit Sympathie für den Kraftstoff HVO 100 Diesel, wobei HVO für „hydrated vegetable oil“ (hydriertes Pflanzenöl) steht. Sein Staatssekretär Oliver Luksic wird ebenfalls zur Diskussion zugeschaltet sein, die um 19 Uhr beginnt. Der Titel lautet: „HVO 100 goes to Germany“ (HVO 100 kommt nach Deutschland).