Politik in der Ökogemeinde CDU setzt sich für eine kommunale Stellplatzverordnung ein

Autofahren ist in Japan in vielen Punkten anders als in Deutschland. So ist das Tanken dort beispielsweise sehr günstig; der Liter Diesel kostet in Japan nur etwa 75 Cent, der Liter Benzin etwa 95 Cent. Was dagegen teuer ist, ist das Parken. Denn in Japan gibt es keine Stellplatzverordnung. Dort dürfen Autobesitzer ein Auto nur an- oder ummelden, wenn sie dafür einen Stellplatz nachweisen können. Auf öffentlichen Flächen, zum Beispiel Straßen, darf dort nicht geparkt werden.