Planungen für Rathausstraße : CDU will den großen Wurf

CDU will den großen Wurf

Rheurdt Die Rheurdter Christdemokraten fordern eine Gesamtplanung für die Rathausstraße. Diese soll auch das Kanalnetz, die Straßenbeleuchtung und den Tempo-20-Bereich einbeziehen.

Mehrere Planungen für die Rathausstraße laufen parallel. Sie ist Teil des Grünflächenkonzeptes und soll mit Straßenbäumen und Straßenbegleitgrün einheitlich neugestaltet werden. Für den Gehweg, der auf der westlichen Seite liegt, also auf der Seite des Rathauses, stehen Mittel bereit, um diesen zu sanieren. Außerdem hat die Gemeinde beim Kreis Kleve angefragt, ob aus der Rathausstraße, die als L478 eine Landstraße ist, eine Geschäftsstraße werden kann, auf der eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Kilometer pro Stunde gelten würde. Die CDU-Fraktion wünscht sich bei der Rathausstraße einen großen Wurf. Alle Maßnahmen sollen in einer Gesamtmaßnahme umgesetzt werden, die wiederum in verschiedene Bauabschnitte aufgeteilt werden könnte, fordert sie.