Politik in Rheurdt : CDU lernt Bewerber für Landtag kennen

Die Kandidaten mit Vertretern der CDU Rheurdt (von links): Stephan Wolters, Robert Peerenboom, Monika Lemmen, Agnes Teilmans, Matthias Wirth und Martin Opdemom. Foto: Norbert Prümen

Rheurdt Monika Lemmen, Stephan Wolters und Matthias Wirth haben sich Mitgliedern der CDU Rheurdt vorgestellt. Einer aus dem Trio soll 2022 als Nachfolger von Margret Vosseler-Deppe im Südkreis Kleve für den Landtag kandidieren.

Von Ulrike Rauhut

In einem Monat wird der Bundestag neu gewählt. Die CDU im Kreis Kleve hofft darauf, dass die Christdemokraten die Regierung und den Bundeskanzler stellen können. Doch sie denkt auch bereits weiter in die Zukunft. Am 15. Mai 2022 sind Landtagswahlen. Drei neue Bewerber für den Wahlkreis Kleve I sind seit Wochen unterwegs, um sich in den einzelnen Gemeinden vorzustellen. Die bisherige Kandidatin Margret Voßeler-Deppe tritt nicht mehr an. Der Wahlkreis umfasst Rheurdt, Geldern, Issum, Kalkar, Kerken, Kevelaer, Straelen, Uedem, Wachtendonk und Weeze. Am Mittwochabend waren Monika Lemmen, Matthias Wirth und Stephan Wolters zu Gast bei der Rheurdter CDU im Saal der Gaststätte „Zur Post“ und warben für ihre Kandidatur.

Robert Peerenboom, Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbands Rheurdt-Schaephuysen, freute sich über den Besuch, bei dem sich Monika Lemmen als erste vorstellte. Die 52-Jährige lebt in Straelen, ist dort in einem Gartenbaubetrieb aufgewachsen, ist Verwaltungsangestellte bei der Schuldnerberatung der Diakonie und hat zwei erwachsene Söhne. Sie ist im Rat der Stadt und hat das Amt der stellvertretenden Bürgermeisterin inne. Zur Politik kam sie, weil sie in der katholischen Kirche und in verschiedenen Vereinen engagiert ist und „immer schon etwas mit Menschen erreichen und bewirken“ wollte.

Info Der Sieger wird am 1. September bestimmt Wahl Am 15. Mai 2022 wird ein neuer NRW-Landtag gewählt. Die bisherige Vertreterin des Wahlkreises Kleve I, Margret Voßeler-Deppe aus Issum, tritt nicht mehr für die CDU an. Um ihre Nachfolge bewerben sich Monika Lemmen, Stephan Wolters und Matthias Wirth. Aufstellungsversammlung Am 1. September wird in Nieukerk darüber abgestimmt, welcher Name für den südlichen Kreis Kleve auf den Wahlzetteln zur Landtagswahl stehen wird.

Lemmen sagte, sie wolle die Schulen und das Ehrenamt stärken, Bürokratie für Wirtschaft und Bürger abbauen, sich für eine moderne Landwirtschaft und eine gute medizinische Versorgung einsetzen. Hier nannte sie auf Nachfrage viele Ideen, wie mehr Ärzte an den Niederrhein gelockt werden können, beispielsweise zinsgünstige Kredite für den Aufbau einer Praxis oder ein neues Notfallmanagement, damit junge Ärzte entlastet werden und ihnen Zeit für ihre Familien bleibt. Eine Spezialisierung der Krankenhäuser statt einer Konkurrenzsituation und die Einführung einer digitalen Krankenakte sind weitere Ideen für das Gesundheitswesen.

Als Bankkaufmann hat Stephan Wolters aus Geldern-Hartefeld das Thema Wirtschaft und Finanzen besonders im Blick. Der 54-Jährige Vater zweier Töchter leitet seit 2005 den CDU-Stadtverband Geldernund ist Kreistagsabgeordneter. Er ist in der Landwirtschaft aufgewachsen und hat nach seiner Bank-Ausbildung auch noch eine landwirtschaftliche Lehre gemacht. Seine „Initialzündung“, in die Politik zu gehen, war der Regierungsantritt Helmut Kohls 1982. In der Wirtschaftspolitik ist er, wie auch Lemmen, für weniger Neuverschuldung und vertritt das Ziel seiner Partei, die „schwarze Null“ anzustreben.

Wolters ist engagiert für die Umweltpolitik und findet es wichtig, sie zusammen mit der Land- und Forstwirtschaft zu betrachten und in NRW in einem Ministerium zu belassen. „Die Politik muss Enkel-tauglich sein“, lautet sein Credo, um die Rahmenbedingungen für ein sicheres Leben auch für zukünftige Generationen zu schaffen.

Als dritter und jüngster Kandidat stellte sich der 41-jährige Matthias Wirth aus Kevelaer vor. In der DDR aufgewachsen, haben ihn die Wende-Zeit und das Engagement der Eltern zur Politik gebracht. Der ledige Katholik hat Kirchenmusik studiert und arbeitet als Orgelbauer. Die Sozial- und Bildungspolitik liegt ihm besonders am Herzen.