Politik in Rheurdt : CDU setzt auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz

Rheurdt Die Christdemokraten wollen die Arbeit der Klimaschutzbeauftragten stärken, die E-Mobilität fördern und die Straßenbeleuchtung auf LED umstellen.

Der erste Antrag der CDU-Fraktion in der neuen Ratsperiode ist kein Antrag im klassischen Sinne. Vielmehr ist er eine Sammlung von Ideen, mit welchen langfristigen Strategien, aber auch mit welchen kurzfristigen Aktionen das Ökodorf Nachhaltigkeit und Klimaschutz vorantreiben soll. Die CDU will die Arbeit der Klimaschutzmanagerin Anne-Kathrin Kleimenhagen grundsätzlich stärken, die seit Anfang 2020 im Dienst ist. Deshalb beantragt sie, die Klimaschutzmanagerin solle über ihre bisherigen berichten, von denen eines das Stadtradeln war. Außerdem soll sie vier Projekte vorstellen, die laut Etatplan für 2021 vorgesehen sind.

Um die Arbeit der Klimaschutzmanagerin zu unterstützen, fordert die CDU-Fraktion, beim Klimaschutz die finanzielle Ausstattung für Sachleistungen zu verbessern. Sie nennt einen Betrag von bis 15.000 Euro, den die Klimaschutzmanagerin für Vorhaben einsetzen kann. Eine Idee könne zum Beispiel sein, E-Lastenräder für Kindergärten und Familien sowie E-Jobrädern für Mitarbeiter des Rathauses und örtlicher Unternehmen zu fördern. Eine andere Idee könne sein, ein E-Carsharing-Model in der Gemeinde aufzubauen. Die CDU-Fraktion will die Zusammenarbeit mit den benachbarten Kommunen, die es bereits bei Klimaschutzprojekten gibt, erweitern genauso wie die Zusammenarbeit auf Kreisebene. In der Ökogemeinde will sie das Zusammenspiel von privaten Initiativen, Vereinen und Institutionen erweitern.