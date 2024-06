„Für die Gäste wird sich kaum etwas ändern“ Caritasverband wird ab Juli neuer Träger der Tagespflege Rheurdt

Wer sich für einen Platz in der Tagespflege interessiert, ist herzlich willkommen. Die Tagespflege bietet Platz für zwölf Seniorinnen und Senioren und pflegebedürftige Menschen, die Unterstützung wünschen und brauchen. Sie können in der Tagespflege ihren Alltag miteinander verbringen, können klönen, Dönekes von früher erzählen, lachen, singen, spielen oder gemeinsam Kaffee trinken. Die Begleitung der Tagespflegegäste findet montags bis freitags zwischen acht und 16 Uhr statt. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 02831 132290 oder nach kurzer telefonischer Anmeldung vor Ort an der Schulstraße 9 in Rheurdt.