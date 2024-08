Wohnen in Neukirchen-Vluyn/Rheurdt Camper sollen am Hoschenhof bleiben

„Der Punkt soll auf der Tagesordnung stehen, wenn am 12. September der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Klimaschutz und Digitalisierung in Rheurdt tagt, am 20. September tagt dann der Rat“, sagt Spengel. „Aktuell wartet die Verwaltung aber noch auf entsprechende Unterlagen des von den Betreibern beauftragten Planungsbüros. Wenn alles glatt läuft, sind Flächennutzungsplan und Bebauungsplan in gut einem Jahr, also Ende 2025, rechtskräftig“, heißt es.