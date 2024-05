Reiten in Rheurdt Rheurdter Buschreiterinnen sind weiter auf Erfolgskurs

Er war mit einem Nachwuchspferd auch einer von nur drei Reitern, die in der Endabrechnung weniger Strafpunkte auf dem Konto hatten und sich noch vor Völkel-Hilbrich und ihrer routinierten Stute Bali platzieren konnten. Aber auch ihr Nachwuchspferd Clover Diamond konnte sich an 17. Stelle noch gut platzieren, was die Rheurdter Reiterin besonders freute, da es zeigt, dass die Stute immer mehr Vertrauen im Gelände bekommt und immer sicherer in der Bewältigung der Anforderungen wird. Hierzu haben sicherlich der Saisonaufbau über Starts in Springprüfungen bis zur Klasse M und die Teilnahme am 2 Sterne-CCI (Internationale Vielseitigkeitsprüfungen = Concours complet internationale) in Oudkarspel in den Niederlanden Anfang April beigetragen, sodass auch sie eine souveräne Geländerunde ohne Hindernisfehler zeigte.