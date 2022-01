Politik in Rheurdt : „Rat und Ausschüsse haben auch Vorbildfunktion“

Politik in Rheurdt

Rheurdt Grüne wollen Ausfall von Sitzungen prüfen lassen. Rheurdts Bürgermeister reagiert mit Verwunderung.

Überrascht und verwundert hat sich Bürgermeister Dirk Ketelaers über die Ankündigung von Frank Hoffmann (Grüne) gezeigt, die Absage politischer Sitzungen zu prüfen. „Das kann er gerne tun. Die Absage der Ausschüsse für Soziales, Jugend, Generationenvernetzung und Inklusion sowie für Schule, Bildung , Kultur und Sport wurden im Einvernehmen zwischen den Ausschussvorsitzenden Thier, FDP , (Soziales) und Opdemom, CDU , (Schule) und mir getroffen“, teile Ketelaers am Freitag mit. „Alle Fraktionen hatten im Vorfeld sogar die Möglichkeit, sich zu äußern und Wünsche zur Tagesordnung anzugeben. Nach Abwägung der möglichen Tagesordnungspunkte haben wir die Verlegung dann einvernehmlich beschlossen.“

Frank Hoffmann vom Vorstand der Rheurdter Grünen hatte gegenüber unserer Redaktion darauf hingewiesen, dass in anderen Städten und Kommunen bestimmte politische Sitzungen unter Wahrung von Schutzmaßnahmen stattfinden. In Rheurdt stünden wichtige Themen zur Diskussion an. Er nannte unter anderem das Klimaschutzkonzept und die Förderung von Photovoltaikanlagen.